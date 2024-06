Wagen wir einen Testversuch mit dem Nahrungsergänzungsmittel „LiquidRespiration“ der BioLife Holding GmbH. Es enthält einen Extrakt der Brunnenkresse und wird auf der Website beworben mit: „Es wurde zur Unterstützung der Ernährung bei Erkrankungen der oberen Luftwege entwickelt.“ Diese Aussage suggeriert eine Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten, was nur Arzneimitteln vorbehalten ist.

Checker Evi bewertet dies ähnlich und bietet an, das Produkt zu melden. Nach sechs Klicks und vier Eingaben erscheint eine vorgefertigte Mail und die Adresse des zuständigen Veterinäramts in Heidelberg. In dieser Mail fordern wir das Amt auf, „die fragliche Geschäftspraxis auf mögliche Verstöße gegen §11 Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) und andere einschlägige Rechtsnormen zu überprüfen.“ Die Behörde soll uns über das Ergebnis informieren – eine Antwort lag zu Redaktionsschluss nicht vor.