Daniela Hänel, 1. Vorsitzende der Freien Apothekerschaft erklärt dazu: „Die Zahl der aus unserer Sicht rechtswidrigen Aktionen der sogenannten Hollandversender nimmt rasant zu. So sind gerade in letzter Zeit mehrere höchstrichterliche Urteile gegen diese Arzneimittellogistiker ergangen. Die für diese Rechtsverstöße zuständigen Institutionen unternehmen unbegreiflicherweise bislang nichts. Insofern müssen wir jetzt auch noch prüfen, ob die zuständigen Stellen durchweg die erforderliche Sorgfalt haben walten lassen. Es hört einfach nicht auf!“

Ob die (absolute) Zahl der Verstöße in letzter Zeit generell „rasant zugenommen“ hat, sei dahingestellt. Tatsächlich haben sich DocMorris und Shop Apotheke noch nie gescheut, rechtliche Grenzen zu überschreiten. Dafür wurden sie beständig mit Klagen überzogen. Insbesondere die Apothekerkammer Nordrhein beweist dabei einen langen Atem und behält bis heute jede Marketingmaßnahme scharf im Auge. Doch eines erreichte DocMorris mit seinem beharrlichen Zuwiderhandeln schon in seinen ersten Jahren: die Zulassung des Arzneimittelversandhandels Anfang 2004 durch die damalige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD). Dabei wäre das europarechtlich nicht nötig gewesen, wie der Europäische Gerichtshof kurz vor Inkrafttreten der Gesetzesänderung befand.

Was die von Hänel in der Pressemitteilung erwähnten untätigen „zuständigen Institutionen“ betrifft, dürften vermutlich das Bundesgesundheitsministerium, aber auch Deutscher Apothekerverband und GKV-Spitzenverband gemeint sein. Letztere haben tatsächlich zu prüfen, ob die Vorgaben ihres Rahmenvertrages und damit auch die Rx-Preisbindung eingehalten werden. Laut DAV geschieht dies auch aktuell – allerdings will man hier immer nur dann über Aktivitäten berichten, wenn sie eingeleitet, umgesetzt oder abgeschlossen sind.