neo-angin® Halstabletten/ neo-angin® Halstabletten Kirsche/ neo-angin® Halstabletten zuckerfrei

Zusammensetzung: Wirkstoffe: 1 Lutschtablette enthält: 2,4–Dichlorbenzylalkohol 1,2 mg, Amylmetacresol 0,6 mg, Levomenthol 5,72 mg (neo-angin® Halstabletten: 5,9 mg). Sonstige Bestandteile: Ponceau 4R (E-124), Weinsäure zusätzlich in neo-angin® Halstabletten: Sternanisöl, Pfefferminzöl, Saccharose, Glucose-Sirup (Trockensubstanz, enthält Schwefeldioxid); zusätzlich in neo-angin® Halstabletten Kirsche: Isomalt, Kirsch-Aroma (enthält unter anderem Benzylalkohol und Butylhydroxyanisol [E-320]), Sucralose; zusätzlich in neo-angin® Halstabletten zuckerfrei: Sternanisöl, Pfefferminzöl, Isomalt (E-953) Anwendungsgebiet: Zur unterstützenden Behandlung bei Entzündungen der Rachenschleimhaut, die mit typischen Symptomen wie Halsschmerzen, Rötung oder Schwellung einhergehen. Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren. Wenn sich die Patientin/der Patient nach 3 – 4 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlt, sollte sie/er sich an ihren/seinen Arzt wenden. Gegenanzeigen: • Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber 2,4-Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol, Levomenthol oder einem der sonstigen Bestandteile • Säuglinge und Kinder bis zu 2 Jahren (Levomenthol) Zusätzlich für neo-angin® Halstabletten • Patienten/innen mit der seltenen ererbten Fructose-Unverträglichkeit, der seltenen Glucose-Galactose-Malabsorption oder Saccharase-Isomaltase-Mangel. • Patienten/innen mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen. Die Inhalation von neo-angin® Halstabletten kann zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen. Nebenwirkungen: Es sind Überempfindlichkeitsreaktionen gegenüber einem der Inhaltsstoffe möglich. Es können Schleimhautreizungen und Magenbeschwerden auftreten. Ponceau 4R und Benzylalkohol (nur in neo-angin® Halstabletten Kirsche) können allergische Reaktionen hervorrufen. Bei entsprechend sensibilisierten Patienten können durch Levomenthol und Pfefferminzöl (nur in neo-angin® Halstabletten und neo-angin® Halstabletten zuckerfrei) Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Atemnot) ausgelöst werden. Warnhinweise: neo-angin® Halstabletten: Enthält Pfefferminzöl, Ponceau 4R, Schwefeldioxid (E 220), Glucose und Saccharose. neo-angin® Halstabletten zuckerfrei: Enthält Pfefferminzöl, Ponceau 4R und Isomalt. neo-angin® Halstabletten Kirsche: Enthält Ponceau 4R und Isomalt. Packungsbeilage beachten. DIVAPHARMA GmbH, 12274 Berlin Stand: Okt-2024



neo-angin® Benzydamin gegen akute Halsschmerzen Zitronengeschmack/Honig-Orangengeschmack

Wirkstoff: Benzydaminhydrochlorid Zusammensetzung: Wirkstoff: 1 Lutschtablette enthält: 3 mg Benzydaminhydrochlorid (entsprechend 2,68 mg Benzydamin). sonstige Bestandteile: Isomalt (E-953), Citronensäure-Monohydrat, Aspartam (E-951), Chinolingelb (E-104), Zitronen-Aroma (nur in neo-angin® Benzydamin gegen akute Halsschmerzen Zitronengeschmack), Pfefferminzöl. Zusätzlich nur in neo-angin® Benzydamin gegen akute Halsschmerzen Honig-Orangengeschmack enthalten: Honig-Aroma, Orangen-Aroma, Ponceau 4R (E-124). Enthält Isomalt und Aspartam. neo-angin® Benzydamin gegen akute Halsschmerzen Honig-Orangengeschmack enthält zusätzlich Ponceau 4R (E-124) Packungsbeilage beachten. Anwendungsgebiete: neo-angin® Benzydamin gegen akute Halsschmerzen wird angewendet bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren zur symptomatischen, lokalen Behandlung von akuten Halsschmerzen, die mit den typischen Entzündungssymptomen wie Schmerzen, Rötung oder Schwellung im Mund- und Rachenraum einhergehen. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn sich Ihr Befinden verschlechtert, Fieber auftritt oder Sie sich nach 3 Tagen nicht besser fühlen. Gegenanzeigen: neo-angin® Benzydamin gegen akute Halsschmerzen darf nicht angewendet werden bei Allergie (Überempfindlichkeit) gegen Benzydaminhydrochlorid, Pfefferminzöl oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels. Zusätzlich darf neo-angin® Benzydamin gegen akute Halsschmerzen Honig-Orangengeschmack nicht angewendet werden bei Allergie (Überempfindlichkeit) gegen Ponceau 4R (E-124). Nebenwirkungen: Gelegentlich: Empfindliche Haut gegenüber Sonnenlicht (verursacht Hautausschlag oder Sonnenbrand). Selten: Mundbrennen und Mundtrockenheit. Wenn dies auftritt, sollte schluckweise ein Glas Wasser getrunken werden, um den Effekt zu verringern. Sehr selten: Plötzliche Schwellung im Mund- und Rachenraum oder der Schleimhäute (Angioödem, die Symptome äußern sich in Schwierigkeiten beim Atmen oder Schlucken, Hautausschlag, Jucken, Nesselausschlag oder Schwellung des Gesichts, der Hände und Füße, Augen, Lippen und/oder Zunge, Schwindel), Schwierigkeiten beim Atmen (Laryngospasmus oder Bronchospasmus). Häufigkeit nicht bekannt: Allergische Reaktionen (Überempfindlichkeit). Anzeichen einer schweren allergischen Reaktion (anaphylaktischer Schock), können umfassen Atemnot (Schwierigkeiten beim Atmen), Brustschmerz, Brustenge, Schwindel, Schwächegefühl, starker Juckreiz der Haut, tastbare Knoten auf der Haut, Schwellung des Gesichtes, der Lippen, der Zunge und/oder der Kehle und potenziell lebensbedrohlich sein. Lokaler Empfindlichkeitsverlust der Mundschleimhaut (Hypoaesthesie, oral). Bei entsprechend sensibilisierten Patienten können durch Pfefferminzöl Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Atemnot) ausgelöst werden. Andere mögliche Nebenwirkungen (betrifft nur neo-angin® Benzydamin gegen akute Halsschmerzen Honig-Orangengeschmack): Ponceau 4R kann allergische Reaktionen hervorrufen. Cassella-med, Gereonsmühlengasse 1, 50670 Köln



neo-angin® Halsspray

Zusammensetzung: Wirkstoffe: 10 ml Spray enthalten: 2,4-Dichlorbenzylalkohol 14,58 mg, Amylmetacresol 2,92 mg, Levomenthol 0,87 mg Sonstige Bestandteile: Sternanisöl, Pfefferminzöl, Ethanol 96 %, Propylenglycol, Kirscharoma (enthält unter anderem Benzylalkohol und Butylhydroxyanisol [E 320]), Wintergrünöl, Aroma zur Maskierung. Anwendungsgebiete: Zur unterstützenden Behandlung bei Entzündungen der Rachenschleimhaut, die mit typischen Symptomen wie Halsschmerzen, Rötung oder Schwellung einhergehen. Gegenanzeigen: neo-angin® Halsspray darf nicht angewendet werden, bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber 2,4 Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol, Levomenthol oder einem der sonstigen Bestandteile von neo-angin® Halsspray, von Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren, bei Patienten mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen. Die Inhalation von neo-angin® Halsspray kann zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen. Nebenwirkungen: Sehr selten: Überempfindlichkeitsreaktionen, Schleimhautreizungen und Magenbeschwerden auftreten. Häufigkeit nicht bekannt: Bei entsprechend sensibilisierten Patienten können durch Levomenthol und Pfefferminzöl Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Atemnot) ausgelöst werden. Warnhinweise: Enthält 36 mg Ethanol (Alkohol) pro Dosiereinheit von zwei Sprühstößen entsprechend 0,18 ml, Pfefferminzöl, Propylenglycol und Benzylalkohol. Packungsbeilage beachten. DIVAPHARMA GmbH, 12274 Berlin Stand Mai 2024