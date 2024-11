Trockene Haut erkennen und effektive Pflege empfehlen

Trockene Haut zeigt sich durch Rauheit, Spannungsgefühl und ein reduziertes Feuchtigkeitsniveau. Bei näherer Betrachtung wirkt die Haut oft schuppig oder leicht rissig – insbesondere an Körperstellen wie Händen, Ellenbogen und dem Gesicht. Auch Juckreiz oder ein unangenehmes Spannungsgefühl nach dem Waschen können Hinweise auf trockene Haut geben.

Problematisch: Der Feuchtigkeitsverlust der Haut neigt dazu, sich in einem Kreislauf zu verschlechtern. Denn ohne geeignete Pflege verliert sie immer mehr an Feuchtigkeit und wird anfälliger für äußere Reize. Die natürliche Schutzbarriere ist geschwächt, was die Haut empfänglicher für Reizungen und Entzündungen macht. Dieser Kreislauf kann vor allem bei Neurodermitis-Patienten dazu führen, dass Schübe ausgelöst oder verstärkt werden. Hier ist es entscheidend, durch eine frühzeitige und konsequente Pflege diesen Kreislauf zu durchbrechen und die Hautbarriere zu stärken.