Lebende Bakterien gegen rezidivierende Atemwegsinfekte

Bronchitis und Sinusitis gehören zu den häufigsten Erkrankungen der Atemwege – insbesondere in der kälteren Jahreszeit. In der Regel sind Betroffene innerhalb weniger Tage wieder genesen, doch ist das Immunsystem stark geschwächt oder ein vorangegangener Infekt nicht vollständig ausgeheilt, können sich die Infekte chronifizieren, d. h. länger als 12 Wochen bestehen.1 Eine gezielte Stärkung des Immunsystems kann dabei helfen, die Häufigkeit solcher Infekte zu reduzieren. Probiotika, z. B. lebende Enterococcus faecalis-Bakterien (in Symbioflor® 1), können gezielt unterstützen und sind daher eine gute Empfehlung für Apothekenkunden, die mit wiederkehrenden Atemwegsbeschwerden in der Offizin vorstellig werden und diesen zukünftig vorbeugen möchten.