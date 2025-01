Postkarten für Paula Piechotta

In den vergangenen Wochen haben die Apotheken in Sachsen und Thüringen ihre Kundinnen und Kunden aufgerufen, an einer Postkartenaktion teilzunehmen. Sie sollten Karten unterzeichnen, die Botschaften und Anliegen zur Sicherung der wohnortnahen Arzneimittelversorgung enthalten.

Die von den Landesapothekerverbänden Sachsen (SAV) und Thüringen (ThAV) ins Leben gerufene Aktion soll die wirtschaftlich prekäre Lage der Apotheken vor Ort verdeutlichen und zeigen, dass politische Unterstützung notwendig ist. Nun wurden sie an Paula Piechotta, Bundestagsabgeordnete der Grünen für den Wahlkreis Leipzig III, überreicht. Laut Pressemitteilung der Apothekerverbände zeigte sich die Gesundheits- und Haushaltspolitikerin beeindruckt von der Resonanz und dem Engagement der Bürgerinnen und Bürger.