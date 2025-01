„Herr Jauch, das ist ja eine Revolution!“

Da gab es schon eine Menge Knatsch: Im März schrieb die „Gruppe Karlsruher Apotheker“ an den Gematik-Geschäftsführer und beklagte, dass die Ausfälle der Telematikinfrastruktur (TI) bereits „absolute Normalität“ seien. Das E-Rezept war erst wenige Wochen zuvor flächendeckend eingeführt worden – nach einem jahrelangen Vorlauf.

In Nordrhein rief ein Aktionsbündnis von Heilberuflern im März sogar für die Morgenstunden einen E-Rezept-Streik aus. Weil Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in der Angelegenheit schwieg, wendete es sich direkt an Olaf Scholz (SPD). In einem Appell hieß es: „Herr Bundeskanzler, nutzen Sie Ihre Richtlinien-Kompetenz und stoppen Sie das Ex­periment E-Rezept bis dieses unfertige IT-Produkt fehler- und unterbrechungsfrei funktioniert“.

Bekanntlich ist es dazu nicht gekommen, aber die Geschichte spiegelt ganz gut die damals teils herrschende Stimmung wider. Grund für die oben genannten Ausfälle, die sich noch über Wochen hinziehen sollten, waren übrigens elliptische Kurven. Auf diese wurden nämlich Praxis- und Institu­tionsausweise von dem Vertrauensdienstleister Medisign umgestellt, was dann an anderer Stelle das System überlastete. Gemeinsam mit der Gematik hat das Unternehmen schließlich die Kurve gekriegt.