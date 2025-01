Die Linke will Solidarität statt Wettbewerb im Gesundheitssystem

Das bedeutet unter anderem, dass die Befugnisse von Heilberuflern ausgeweitet werden und eine flächendeckende Versorgung gewährleistet werden soll. Gesundheitsberufe „wie Apotheker*innen, Pflegekräfte, Therapeut*innen (Heilmittel), Hebammen, medizinische Fachangestellte und Notfallsanitäter*innen“ sollen stärker eigenverantwortlich behandeln und versorgen können.

„Fantasiepreise“ und „Milliardenprofite“ der Pharmakonzerne

Darüber hinaus will die Partei laut Entwurf des Vorstandes die Pharmaunternehmen stärker kontrollieren. Die Konzerne würden für neue Arzneimittel „Fantasiepreise“ und so „Milliardenprofite“ machen. Die Linke will, dass die Preise in der EU einheitlich festgelegt werden.

Einen weiteren Schwerpunkt legt die Partei beim Thema Gesundheit auf Prävention und Beratung statt Strafverfolgung in der Drogenpolitik. So will sie die Kriminalisierung von Drogenkonsumierenden beenden und den Kampf gegen die organisierte Kriminalität verstärken. Für Tabak und Alkohol unter anderem soll nicht mehr geworben werden dürfen.

Gute Versorgung: keine „Utopie“, sondern „Verteilungsfrage“

Die Partei will eine „wohnortnahe, kostenlose Gesundheitsversorgung“, heißt es allgemein. Der „Ist-Zustand“ des Gesundheitswesens sei „untragbar“, dabei sei gute Versorgung keine „Utopie“, sondern eine „Verteilungsfrage“. „Wir wollen ein gesundes Leben unabhängig vom eigenen Geldbeutel in allen Lebensbereichen ermöglichen!“, heißt es in dem Programmentwurf.

Auch wenn die vergangenen Monate gezeigt haben, dass Anträge des Parteivorstands nicht unbedingt durchgewunken werden, ist nicht davon auszugehen, dass der Bereich Gesundheit zu größeren Diskussionen führen könnte. Zumindest in diesem Punkt schien es zuletzt keine Kontroversen innerhalb der Partei zu geben.