Semaglutid und Co. auf neuen Wegen

Dass unter Semaglutid und Tirzepatid nicht nur die Kühlschranktür geschlossen bleibt, sondern auch die Weinflasche oder die Zigaretten­packung, beobachten mittlerweile auch Ärzte bei ihren Patienten, schreibt Tony Daubitz in DAZ 43, S. 50. So deuten die Ergebnisse aus Tierversuchen darauf hin, dass GLP-1-Agonisten das Suchtverhalten beeinflussen können: Nager konsumieren deutlich weniger Alkohol, Nicotin, Cocain oder Heroin. Doch wie sieht es beim Menschen aus? Eine Interventionsstudie, in der Liraglutid (Saxenda®) an 27 Patienten mit Opioidkonsum­störung getestet wurde, endete 2023. Die Veröffentlichung der Ergebnisse steht zwar noch aus, doch verkündeten die Wissenschaftler bereits auf der Jahres­tagung der American Association for the Advancement of Science (AAAS) Anfang 2024, dass das Inkretinmimetikum das Craving der Probanden um 40% reduzierte. Für eine Cannabis-­Abhängigkeit legen internationale Kohortendaten nahe, dass Semaglutid die Neudiagnose oder wiederkehrende Diagnose einer solchen Abhängigkeitsstörung um 50 bis 60% reduzierte. Die einzige randomisierte, kontrollierte Studie mit Exenatid, in der Alkoholkonsum unter GLP-1-­Agonisten untersucht wurde, endete hingegen erfolglos. Allerdings ruhen die Hoffnungen auf potenteren Vertretern wie Sema­glutid. Im November 2024 konnte in einer schwedischen Studie gezeigt werden, dass das Risiko von Krankenhauseinweisungen unter Semaglutid und Liraglutid bei Patienten mit einer Alkoholkonsumstörung im Vergleich zu Standardmedikationen deutlich reduziert werden konnte (DAZ 50, S. 31). Eindeutige Antworten, ob die Glutide in der Suchtmedizin Hype oder Hoffnung sind, können nur randomisierte, kontrollierte Studien liefern, von denen derzeit gleich mehrere laufen.

Auch in vielen weiteren Indikationen werden Inkretinmimetika erforscht, beispielsweise bei Morbus Alzheimer, der Fettlebererkrankung MASH oder bei der Schlafapnoe. Ob sie Erfolg haben und auch diese Indikationen erobern werden, wird sich in der Zukunft zeigen.