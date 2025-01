Pen-Nadeln nein, Blindenhunde ja

Seit 2011 mussten sich Apotheken, die Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen mit Hilfsmitteln versorgen wollten, präqualifizieren. Die Berechtigung, bestimmte Hilfsmittel zulasten der Kassen abzurechnen, war an bestimmte Bedingungen geknüpft, wie das Vorhandensein einer behindertengerechten Toilette oder einer Werkbank, um Bandagen (Fertigprodukte), und industriell hergestellte Orthesen (ohne Anpassung) abzugeben. Die Apothekenbetriebserlaubnis allein reichte nicht mehr aus. Apotheken durften also Insuline oder Asthmaspray problemlos abgeben, allein weil sie Apotheken sind. Die zugehörigen Nadeln, Pens oder eine Inhalierhilfe nicht. Dazu brauchten sie plötzlich seitenweise Belege ihrer Präqualifizierung. Kostenpflichtig war das Verfahren natürlich auch.

Problematisch war bei der Präqualifizierung zum einen, dass an Apotheken dieselben Anforderungen gestellt wurden wie an alle anderen Leistungserbringer, also Sanitätshäuser, Optiker oder Friseursalons. Vieles, was für die Präqualifizierung eingereicht werden musste, müssen Apotheken bereits für die Beantragung ihrer Betriebserlaubnis vorlegen. Nach gesundem Menschenverstand hätte die Tatsache, dass es sich bei der abgebenden Stelle um eine Apotheke handelt, eigentlich für vieles als Nachweis reichen müssen. So war es aber nicht. Zum anderen wurde das Gebaren der Präqualifizierungsstellen, darunter auch die ABDA-Tochter AfP, immer absurder. So war plötzlich die behindertengerechte Toilette plötzlich einen Zentimeter zu hoch oder die Unterlagen wurden als un­zureichend betrachtet, weil auf dem eingereichten Foto nicht sichtbar war, dass der Be­ratungsraum neben Wänden und einer Tür auch über eine Zimmerdecke verfügt.