Chaos-Computer-Club legt Sicherheitslücken beim ePA-Zugriff offen

Der „Chaos Computer Club“ (CCC) hat auf seinem 38. „Chaos Communication Congress“ Sicherheitslücken beim Zugriff auf die elektronischen Patientenakte (ePA für alle) offengelegt. „Auch die ePA für alle kann ihre Sicherheitsversprechen nicht halten“, schreibt der CCC in einer Pressemitteilung. Demnach gelangen Fernzugriffe auf Patientenakten über unsicher konfigurierte IT bei Arztpraxen und Krankenkassen.

Bereits in den vergangenen Jahren hatten die IT-Sicherheitsexperten Mängel bei den Konnektoren, dem Ident-Verfahren sowie ein fragwürdiges Kosten-Nutzen-Konzept kritisiert. Bei der aktuell vorgestellten Sicherheitsanalyse konnten Mitglieder des CCC zudem nachweisen, dass es „mit wenig Aufwand“ möglich sei, gültige Heilberufs- und Praxisausweise sowie Gesundheitskarten Dritter zu beschaffen. Damit könnten auch unbefugte Personen auf die Gesundheitsdaten in der ePA zugreifen. Die Ursache des Problems seien „Mängel in den Ausgabeprozessen, den Beantragungsportalen, sowie im real existierenden Umgang mit Karten“.