Eine katastrophale Entscheidung

Aber was war geschehen? Bereits 2017 befasste sich der BGH mit der Frage der Großhandelsskonti auf verschreibungspflichtige Arzneimittel. Damals ging es um die Rabatt- und Skonto-Bündelung von AEP, die die Wettbewerbszentrale beanstandet hatte. Der BGH entschied seinerzeit, dass der Großhandel auf beide Zuschlagskomponenten verzichten dürfe: auf die prozentuale von 3,15 Prozent auf den Herstellerabgabepreis ebenso wie auf den preisunabhängigen Zuschlag von seinerzeit 70 Cent pro Rx-Arzneimittelpackung. Wenn der Gesetzgeber die 70 Cent (heute 73 Cent) als Mindestpreis hätte festlegen wollen, so hätte er dies in der Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) eindeutig formulieren müssen, befand der BGH.

Misslungene Nachjustierung

Daraufhin formulierte der Gesetzgeber den fraglichen § 2 Abs. 1 AMPreisV um und legte fest, dass der Großhandel die 70 Cent (plus Umsatzsteuer) zu erheben hat. In der Begründung zum novellierten Paragrafen heißt es jedoch auch, dass Rabatte und allgemein üb­liche Skonti nur auf den Abgabepreis und Rabatte nur im Rahmen des prozentualen Zuschlags erhoben werden dürfen. Beim ApothekenRechtTag 2022 sah der Apothekenrechtsexperte Dr. Morton Douglas deshalb „nun wieder alle Fragen offen“. Und so startete die Wettbewerbszentrale ein neuerliches Verfahren, um endgültig für Rechtsklarheit zu sorgen. Und die gibt es nun seit dem höchstrichterlichen Urteil vom 8. Februar 2024: Großhändler dürfen den Apotheken bei Rx-Arzneimitteln keine Skonti anbieten, die über die Spanne von 3,15 Prozent gehen.

Die Bewertungen dieses Urteils waren drastisch. Von einer historischen wirtschaftlichen Katastrophe sprach der Vorsitzende des Bundesverbands Deutscher Apothekenkooperationen Stefan Hartmann. Die Treuhand Hannover ging in einer ersten Einschätzung davon aus, dass der Wegfall der Rx-Skonti eine durchschnittliche Apotheke rund 22.000 Euro Betriebsergebnis kostet. Dies sei nach den Ertragsverlusten 2023 für viele Apotheken nicht zu verkraften und entfalte „toxische Wirkung“ (s. DAZ 2024, Nr. 7, S. 12). Die vorsichtigeren Stimmen, die anfänglich anmerkten, dass das Urteil zuerst einmal nur die beiden betroffenen Parteien binde und es gar nicht ausgemacht sei, dass der BGH alle Pharmagroßhändler meine, waren von Anfang an in der Minderheit.

Urteil gilt für alle!

Als im April die Urteilsgründe veröffentlicht wurden, war dann klar: Der BGH hat nicht nur den verhandelten Fall eines direktvertreibenden Importeurs im Auge, sondern die gesamte Handelsstufe. Auch der pharmazeutische Großhandel darf keine Preisnachlässe gewähren, die zu einer Unterschreitung des Mindestpreises führen. „Da die Regelung nach ihrem im Imperativ gefassten Wortlaut keine Ausnahmen von der Erhebung des Mindestpreises zulässt, sind Skonti, die dazu führen, dass die Summe aus dem Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers, des Festzuschlags von 70 Cent und der Umsatzsteuer unterschritten wird, unzulässig“, heißt es in der Begründung. Um die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation müsse sich die Politik kümmern: „Die angemessene Vergütung der Apotheken wird nicht durch die Gewährung verbotener Rabatte auf die Großhandelspreise, sondern durch die in § 3 AMPreisV vorgesehenen Apothekenzuschläge gesichert, die – sollten sie hierfür nicht ausreichen – bei Bedarf vom Verordnungsgeber angehoben werden können“ (DAZ 2024, Nr. 16, S. 12).

ABDA macht Druck – ohne Erfolg

Diesen Hinweis griff die ABDA gerne auf und forderte Anfang Mai den Bundeswirtschaftsminister in einem Brief zum sofortigen Handeln auf. „Wir benötigen dringend Ihre Unterstützung, um die Folgen dieser Entscheidung zu beseitigen“, appellierte Präsidentin Gabriele Overwiening an den Minister. Er solle doch bitte in der Arzneimittelpreisverordnung – wenn er schon das Abgabehonorar nicht erhöhe – einen Passus einfügen, dass „die Zulässigkeit der Gewährung handelsüb­licher Skonti auf den Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers“ unberührt bleibt. Große Hoffnung auf schnelle Umsetzung machte sich die ABDA-Präsidentin allerdings nicht. Die Zuständigkeit für die AMPreisV sollte damals bereits vom Wirtschafts- ins Gesundheitsministerium wandern. „Der eine muss es nicht mehr machen, der andere noch nicht – das ist keine ganz einfache Situation“, räumte Overwiening ein (DAZ 2024, Nr. 20, S. 9).

Und tatsächlich tat sich in Sachen AMPreisV vorerst nichts. Im Juni forderte die ABDA eine Neuregelung im Medizinforschungsgesetz. Stattdessen tauchte sie dann im Referentenentwurf zum Apotheken-Reformgesetz auf. Für Lauterbach wurde sie damit zum Druckmittel, um den erbitterten Widerstand der Apothekerschaft gegen diese Reform zu brechen. Letzten Endes vergebens, denn nach dem Ampel-Aus gibt es nun weder die Apothekenreform noch Rx-Skonti – dafür immer weniger Apotheken.