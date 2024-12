Das Ringen um die Hauptversammlung

Das wollten einige Delegierte nicht kampflos hinnehmen und brachten in München einen Ad-hoc-Antrag ein, in dem sie die Rücknahme dieses Teils der Satzungsänderung forderten. Stattdessen solle die ABDA-Mitgliederversammlung prüfen, wie die Hauptversammlung gestärkt werden könne. Nach einer intensiven Diskussion stimmte die Mehrheit der An­wesenden für den Antrag – die Mitgliederversammlung musste sich also am 11. Dezember erneut mit dem Thema befassen.

Die Vorzeichen standen schlecht

Beobachter versprachen sich nicht viel von dem Termin. Bereits unmittelbar nach der Abstimmung war auf dem Podium wenig Motivation spürbar, das Thema nochmals in der Tiefe zu diskutieren. Die ABDA-Rechtsabteilung ließ sogleich wissen, dass dieser Beschluss schon nach der bis dato gültigen Satzung nicht bindend sei, da die Zuständigkeit für die Satzung allein bei der Mitgliederversammlung liege. Die Vorzeichen standen also schlecht.

Doch die Gegner der Satzungsänderung gaben nicht auf: Sie warben in ihren Heimatorganisationen intensiv dafür, den Auftrag der Hauptversammlung an die Mitgliederversammlung ernst zu nehmen und ihr weiterhin ein echtes Mitbestimmungsrecht einzuräumen, wenn es um die politische Marschrichtung des Berufsstands geht. Letztlich errangen sie zumindest einen Teilerfolg: Zwar hielt die Mitgliederversammlung am 11. Dezember 2024 an der geplanten Satzungsänderung fest, die Anwesenden einigten sich jedoch darauf, deren Auswirkungen auf den Deutschen Apothekertag nach zwei Jahren zu evaluieren. Auch wenn das die Gegner nicht vollends zufrieden stellen kann, haben sie nun zumindest die Aussicht auf eine Fortsetzung der Gespräche im Jahr 2026.