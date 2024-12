Karl Engelhard – mehr als ein Produktentwickler

Der steigende Umsatz der zahlreichen Handverkaufsartikel erforderte schließlich eine Trennung zwischen Apotheke und Fabrik, die am 31. Oktober 1872 erfolgte.

Engelhards Produkte fanden nicht nur in Frankfurt, sondern auch in München, Amsterdam, Paris, am Zarenhof, in China, Japan und in den USA begeisterte Abnehmer. Die Rothschilds, aber auch deutsche Prinzessinnen und adlige Familien erwarben die Präparate, zu denen auch Mineralwässer, Obstsäfte, Limonaden, Liköre, Südweine und andere Alkoholika gehörten. Der Apotheker Engelhard richtete an den ehemaligen Stadttoren und auf dem Goetheplatz in Frankfurt Trinkhallen ein, in denen die Getränke angeboten wurden [14].

Zur Vergrößerung der Produktion plante Engelhard, das baufällige Hinterhaus „Am Salzhaus 3“ und den Anbau abzureißen und hier ein vierstöckiges Fabrikgebäude zu errichten. Da das Grundstück aber an Goethes Geburtshaus am Hirschgraben grenzte, gab es gegen einen solchen Neubau Proteste. Engelhard suchte deshalb nach einem anderen Bauplatz, den er vor den Toren der Stadt, an der Bornheimer Heide, fand. 1891 begannen die Bauarbeiten auf dem Areal Sandweg 94, und er beantragte eine Genehmigung zur Fortführung seiner Fabrik als Nebengeschäft beim Königlichen Regierungspräsidenten. 1894 konnte in Frankfurt-Bornheim das neue Gebäude bezogen werden, in dem die Maschinen von einer 18 PS starken Dampfmaschine angetrieben wurden.

Um die Jahrhundertwende beschäftigte die Fabrik bereits 120 Arbeiter und zehn Angestellte. 1901 verkaufte Engelhard die Rosenapotheke sowie das Gebäude Am Salzhaus und betrieb seine Fabrik nun nicht mehr als Nebentätigkeit. Er selbst zog ins Westend, wo er eine Etagenwohnung mietete, da er meinte, sich ein Haus nicht leisten zu können, weil er alles Geld in seine Fabrik steckte [15].

Während der Inflation zog sich Karl Engelhard aus dem aktiven Geschäft zurück. Seine Söhne Dr. Paul und Dr. Max Engelhard, die beide Pharmazie und Chemie studiert hatten, führten das Unternehmen weiter. 1943 wurde die Fabrik im Sandweg 94 bei einem Fliegerangriff zerstört, darunter auch alte Dokumente und Akten zur Firmengeschichte. Die Enkel des Gründers, von denen einer Apotheker war, bauten die Fabrik wieder auf, sodass das Unternehmen bis heute erfolgreich weitergeführt wird [16]. |