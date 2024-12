Was ist 2024 beim Impfen passiert?

Erfolgreich sind auch die Vereinigten Staaten mit ihrer Impfstrategie gegen Meningokokken, allerdings gegen die Subtypen A, C, W, Y. Einer 2024 ver­öffentlichten Studie zufolge hat das Impfprogramm 172 invasive Meningokokken-Erkrankungen bei Jugendlichen und 16 Todesfälle verhindert. Seit 2005 rät das dortige Advisory Committee in Immunization Practices (ACIP), dass sich in den Vereinigten Staaten Jugendliche im Alter von elf bis zwölf Jahren standardmäßig gegen Meningokokken der Serotypen A, C, W und Y impfen lassen sollten. In Deutschland empfiehlt die STIKO derzeit lediglich die monovalente Impfung gegen Meningokokken C ab dem ersten Lebensjahr.