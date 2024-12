Der Fehler

Mr. Agutter hat nie zugegeben, dass er versuchte, seine Frau zu ermorden. Aber die Behörden kamen ihm auf die Schliche, obwohl sein Plan durchdacht war. So hatte er das bitter schmeckende Atropin in Tonic Water gemischt, wo sein Geschmack nicht auffallen sollte. Auch sah es so aus, als ob seine Frau Opfer eines Psychopathen geworden war, der einen Giftanschlag ausgeübt hatte. Doch Mr. Agutter war ein Fehler unterlaufen, der ihn als Täter überführte.

So stellte der Forensiker Dr. Howard Oakley fest, dass in der Flasche, die Mr. Agutter nutzte, um den Drink für Mrs. Agutter zu mischen, viel mehr Atropin enthalten war als in den Flaschen der anderen Opfer. Insgesamt sollen 300 mg in der Falsche gewesen sein – ein Drittel davon in einem großen Gin Tonic mit 100 mg Atropin wären tödlich. Analysen ergaben, dass Mrs. Agutter circa 150 ml des Gin Tonic getrunken und so rund 50 mg Atropin abbekommen hatte. Die anderen Flaschen enthielten rund 10 bis 75 mg/l Atropin.