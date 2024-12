Titanic greift ABDA-Kampagne auf

Man mag über das Titanic-Motiv denken, was man will, doch es zeigt: Die Kampagne wird wahrgenommen, auch außerhalb der Apothekenwelt. Oder um es mit den Worten des Schriftstellers Oscar Wilde zu sagen: „There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about” („Es gibt nur eine Sache auf der Welt, die unerfreulicher ist, als dass über einen gesprochen wird, und die ist, dass nicht über einen gesprochen wird“).

Was die Titanic-Verantwortlichen aber nicht berücksichtigt haben: Es ist davon auszugehen, dass gar nicht so wenige der Nasenspray-Abhängigen ihren „Stoff“ mittlerweile online beziehen, denn da sind im Gegensatz zu vielen Apotheken vor Ort keine unangenehmen Nachfragen und Hinweise wie „aber nicht länger als eine Woche“ zu befürchten. So wäre vielleicht ein anderes Motiv passender gewesen, denn von der Nasenspray-Sucht dürften auch oder vielleicht sogar vor allem die Versender profitieren.