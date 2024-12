Handelsblatt berichtet über Versorgungswerk Schleswig-Holstein

In den letzten Jahren sahen sich die Versorgungswerke gezwungen stärker ins Risiko zu gehen, um weiterhin die notwendigen Renditen zu erwirtschaften, so auch die Apothekerversorgung Schleswig-Holstein. Investiert wurde unter anderem in sogenannte „Mezzanine-Geschäfte“. Dies ist eine Mischform von Eigen- und Fremdkapitalanlagen, hier vor allem nicht grundbuchlich gesicherte Immobilienfinanzierungen. Das Versorgungswerk hatte seinem Anlageportfolio solche Risikoanlagen beigemischt, um Strafzinsen zu vermeiden und in Zeiten negativer Zinsen eine Rendite zu erzielen. Durch den plötzlichen Zinsanstieg im Jahr 2022 waren einige Bauprojekte jedoch in Schieflage geraten. Das führte dazu, dass 54,9 Millionen Euro außerplanmäßig abgeschrieben werden mussten. Weil die Kieler Nachrichten berichteten, gelangte das Thema in den Fokus der Öffentlichkeit.

Angeblich beispielhaft für viele

Nun hat das Handelsblatt nach eigener Aussage die internen Geschäftsberichte der Apothekerversorgung der vergangenen Jahre ausgewertet. Der Titel: „Wie sich ein Apotheker-Versorgungswerk mit Immobilien verzockt hat“. Demnach sollen sie beispielhaft, „wenn auch in vermutlich extremer Form“, einen tiefen Einblick das Anlageverhalten vieler institutioneller Investoren in den vergangenen Jahren am Immobilienmarkt bieten, heißt es, – und zeigen, vor welchen Schwierigkeiten sie in den kommenden Jahren stehen. Oder anders gesagt: Andere Versorgungswerke könnten ähnliche Probleme haben oder bekommen.