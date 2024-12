Gesund essen

In der Praxis sollten Milch und Milchprodukte auf zwei Portionen täglich, Fleisch und Wurstkonsum auf maximal 300 g pro Woche und der Eier­konsum auf ein Ei pro Woche reduziert werden. Hülsenfrüchte wie Erbsen, Bohnen, Linsen und Nüsse werden nun stärker empfohlen, wobei Hülsenfrüchte einmal wöchentlich und Nüsse täglich eine kleine Handvoll verzehrt werden sollten. An den Empfehlungen Vollkorn zu bevorzugen, lieber pflanzliche als tierische Öle zu verwenden und jede Woche ein- bis zweimal Fisch zu verzehren, hat sich nichts geändert. Last but not least: Egal was gegessen wird, es ist wichtig sich Zeit zum Genießen zu lassen (DAZ 11, S. 36).