SPD erinnert sich doch an Apotheken

Während die Union und die Grünen die Apotheken bereits von Anfang an in ihre Pläne für die nächste Legislaturperiode einbezogen haben, hatten SPD und FDP sie in ihren Programmentwürfen zur Bundestagswahl zunächst ausgespart. Doch offenbar haben Standesvertreter*innen doch noch etwas bewegen können.

Nicht nur die Freien Demokraten haben nachgebessert. Auch die SPD hat in ihrem Programm mit dem Titel „Mehr für Dich. Besser für Deutschland“ das Gesundheitskapitel ergänzt.

Dort ist nun zu lesen: