Apothekensystem komplett umgekehrt

Doch der Ausgangspunkt dieser Argumentation ignoriert die Grundidee der freien Berufe. Ein freier Heilberufler, der als Eigentümer die volle Haftung übernimmt, ist seinem heilberuflichen Auftrag verpflichtet und soll gerade deswegen kein ausuferndes Gewinnstreben entwickeln. Dabei spielt die volle Haftung eine wichtige Rolle für die Verantwortung, aber gerade die Eigenschaft als Eigentümer wird hier argumentativ „umgedreht“ und muss als Grundlage für ein angeblich rein wirtschaftliches Interesse herhalten. Dabei wollen die Autoren sogar noch mehr Marktwirtschaft. Sie möchten die Idee des ungebremsten Gewinnstrebens gerne nutzen, um die Honorierung für die Apotheken (oder hier treffender: Arzneimittelabgabestellen) drücken zu können. Das würde dann bedeuten, dass sich Apotheken nur mit zusätzlichen lukrativen Umsätzen rechnen. Die Belieferung von GKV-Rezepten wäre dann kein Geschäftsmodell mehr, das sich trägt. Die Autoren wollen offenbar nicht, dass die GKV für ihre Versicherten ein gutes Versorgungssystem bezahlt. Das System soll sich stattdessen selbst über den Markt finanzieren. Vermutlich schweben ihnen Arzneimittelabgabeecken wie in amerikanischen Supermärkten vor, die aber nicht flächendeckend verfügbar wären.

Weniger statt mehr Honorar

In einer solchen Welt sehen die Autoren Spielraum für weniger Honorar, weil die Apotheken sich anders finanzieren sollten – über andere Umsätze und durch Großhandelsrabatte. Prozentuale Honorarkomponenten soll es nach den Ideen der Autoren gar nicht mehr geben. Denn angesichts der Leistungsfähigkeit des Großhandels müsste die Ware nicht für eine nennenswerte Zeit finanziert werden. Die Probleme mit den Hochpreisern kommen in dem Beitrag nicht vor. Vor allem bleibt die Idee der dezentralen Lagerung mit Blick auf die Versorgungssicherheit und auf Krisensituationen auf der Strecke. Es geht also nur ums Sparen an der Leistung und damit an den Patienten.

Vorsicht – anderes Apothekenkonzept!

Das alles hat mit dem bewährten und auch in der Pandemie erfolgreichen Konzept der Apotheken in Deutschland nichts mehr zu tun. Im Gegenteil – alles, was sich jahrzehntelang bewährt hat, wird hier komplett umgekehrt. Zu erklären sind diese Gedanken nur so, dass die Autoren offenbar ein ganz anderes Konzept von Apotheke verfolgen. Doch wer will solche Apotheken?