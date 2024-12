Sie haben ihr den Ruhm um die DNA geklaut

In der Wissenschaft geht es manchmal heiß her: Jeder will der Erste sein, der Großes entdeckt. Der Konkurrenzkampf kann die Forschung wohl beflügeln, er kann aber auch dazu motivieren, dass sich Wissenschaftler nicht fair verhalten. An der Entdeckung der DNA-Struktur war eine Frau maßgeblich beteiligt: Rosalind Frank. Die Lorbeeren heimsten andere ein.

Schon in der Schule die Beste in Naturwissenschaften

Bereits in ihrer frühen Kindheit war Rosalind Franklin außergewöhnlich gut in der Schule und gewann jährlich Preise. 1938 begann Franklin in Cambridge Naturwissenschaften zu studieren, was für eine Frau in der damaligen Zeit besonders war, denn Studieren war Männern vorbehalten, und Frauen waren den männlichen Studenten nicht gleichgestellt. Nach ihrem PhD-Abschluss ging Franklin nach Paris, wo sie zur Expertin der Röntgenkristallografie wurde, eine Methode zum Analysieren von Molekülstrukturen.

Im Januar 1951 nahm Franklin schließlich einen neuen Job an: Sie sollte in der Abteilung für Biophysik am Londoner King’s College mittels der Röntgenkristallografie an der Struktur der DNA forschen. Der Biophysiker Maurice Wilkins, ebenfalls am King’s College, verfolgte dasselbe Ziel. Allerdings schätzte er die neue Kollegin nicht. Rosalind Franklin war eine Außenseiterin, erzählt ein Zeitgenosse gegenüber der „Zeit“, die den Fall ausführlich recherchierte.