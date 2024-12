Absichtserklärung für Konsumcannabis aus Apotheken unterzeichnet

In dem geplanten Forschungsprojekt in Groß-Gerau werden Apotheken explizit als Abgabestellen genannt. Den Anstoß für diese Konstellation gab die Cannabis-Firma Cansativa Group, die federführend am Antrag beteiligt ist. Sie hat ihren Sitz im zehn Kilometer südlich des Flughafens Frankfurt am Main gelegenen Mörfelden-Walldorf in Groß-Gerau. Kerngeschäft von Cansativa ist der Import und Vertrieb von medizinischem Cannabis über Apotheken.

„Ziel ist es, aus Effizienzgründen auf bestehende Lieferketten und Sortimente zurückzugreifen“, sagte Cansativa-Geschäftsführer Benedikt Sons anlässlich der Pressekonferenz. „Wir brauchen qualitätsgesicherte Produkte, wir brauchen eine verlässliche Lieferkette und Abgabestellen, die mit dieser Forschungssituation nicht überfordert sind.“

Die Abstimmung mit den Apotheken ist derzeit lose: Nach dem 11. Dezember habe Cansativa bei den Apotheken, die der Großhändler beliefert, angefragt, ob Interesse an solchen Modellen bestehe – niemand habe sich ablehnend geäußert. Das Unternehmen berät sich derzeit mit den Behörden, wie Medizinalcannabis zu Konsumcannabis für Forschungszwecke umgewidmet werden kann.