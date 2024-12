Pharmaziestudium kürzen und Apotheken dem Markt überlassen

Der Vorschlag zur Dauer des Pharmaziestudiums orientiert sich an der kurzen Zeit in den skandinavischen Ländern, wo eine dreijährige Bachelor-Zeit für die Beschäftigung in öffentlichen Apotheken ausreicht. In Ländern wie Deutschland, Frankreich und Italien würde das zu einer erheblichen Verkürzung führen.

Apotheke als Abgabestelle

Die Autoren begründen dies damit, dass die Arbeit in den Apotheken sich in den vergangenen Jahrzehnten „zunehmend darauf verengt, Verschreibungen zu prüfen und die verschriebenen Fertigarzneimittel abzugeben“. Dennoch würden „die Standesorganisationen hartnäckig den Status der Apotheke als etwas Besonderes“ verteidigen.

Studierende würden mit dem verkürzten Studium „zielgerichtet“ vorbereitet, „um die grundlegende Dienstleistung der Arzneimittelabgabe professionell auszuführen“. Gleichzeitig könnte die „Überqualifizierung für ihre Haupttätigkeiten, die sich in der Vergangenheit eingeschlichen hat“ verringert werden.

Die „lokalen Märkte“ regeln

Zur Regulierung von Inhaberschaft, Anzahl und Ort der Apotheken heißt es, diese sollten „den lokalen Märkten“ überlassen werden. Apotheken seien ohnehin bereits „private Wirtschaftsbetriebe“ und die Handelstätigkeit habe „Oberhand über Aufgaben der öffentlichen Gesundheitspflege“.

Als Beispiel wird genannt, dass Inhaber in ihren Apotheken nicht nur Arzneimittel anbieten, sondern auch Erzeugnisse, „die mitunter sogar im Widerspruch zu seiner Fachausbildung stehen (beispielsweise Anti-Aging-Produkte, Nahrungsergänzungsmittel und Homöopathika)“. Zudem hätten Apotheken durch ihr Abgabemonopol „ohne jeglichen Kostenaufwand Zugang zu Kunden“ und die Möglichkeit, ihnen auch andere Produkte zu verkaufen.

„Marketing-Vorteil“ beim Honorar einpreisen

Zur Beschränkung auf den Fixanteil beim Honorar für erstattungsfähige Arzneimittel schreiben die Autoren, dass die Höhe den „Marketing-Vorteil“ – also der Zugang zu Kunden, die Arzneimittel brauchen – in Rechnung stellen müsse. Angepasst werden soll diese nach nationalen Inflationsraten.

Ein variabler Anteil sei nicht gerechtfertigt, da keine Lagerkosten anfallen. Großhändler würden überall in Europa einen täglichen Lieferdienst anbieten. „Weder ist in der Apotheke ein großes Sortiment an Produkten ständig vorzuhalten, noch sind teure Produkte mit größeren Beträgen vorzufinanzieren“, schreiben die Autoren. Weitere Einkommensquellen sollen die Apotheken mit Großhändlern verhandeln.

Abschließend heißt es, dass die Grundcharakteristika in allen EU-Staaten ähnlich wären und die Systeme deshalb leicht zu harmonisieren wären. Sie würden mit ihren Vorschlägen das Ziel verfolgen, „einen dauerhaften und nachhaltigen Ausgleich zwischen den privaten Wirtschaftsinteressen öffentlicher Apotheken und den öffentlichen Interessen der Gesundheitssysteme zu finden“.