Kabinett bringt neue Gesundheitsgesetze auf den Weg

Weiterhin hat das Kabinett den Entwurf für das „Pflegekompetenzgesetz“ beschlossen. Dieser sieht vor, dass Pflegekräfte erweiterte Kompetenzen erhalten und stärker als bisher in die Versorgung eingebunden werden. Dadurch soll potenzieller Nachwuchs für das Berufsfeld motiviert werden. Zudem will man so die Arztpraxen entlasten.

Die Kompetenzen der Pflegeberufe sollen insbesondere in den Bereichen Wundmanagement, Diabetes und Demenz erweitert werden. „Pflege kann mehr, als sie bislang darf“, sagte Lauterbach. Zudem soll es Pfleger*innen ermöglicht werden, Folgeverordnungen für verschiedene Leistungen, etwa für Hilfsmittel auszustellen. Arzneimittel sind aber nicht umfasst. Klargestellt wird auch, dass mit den erweiterten Befugnissen Pfleger*innen zukünftig heilberufliche Aufgaben ausüben dürfen.