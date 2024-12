Englischsprachige Aufmachung für Dulaglutid

Trulicity® (Dulaglutid) und Co. haben es in der DAZ-Redaktion in die Top 10 der nervigsten Lieferengpässe 2024 geschafft. Hersteller Eli Lilly schafft nun Abhilfe: Ab Jahresende wird das Typ-2-Diabetes-Therapeutikum in den Dosierungen 0,75 mg und 1,5 mg pro Fertigpen in US-amerikanischer Aufmachung auf dem deutschen Markt verfügbar sein.

Grundlage ist eine Ausnahmegenehmigung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gemäß §§ 10 Abs. 1 a und 11 Abs. 1 c des Arzneimittelgesetzes, die bis zum 31. Dezember 2025 gilt.