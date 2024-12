SPD formuliert Gesundheitsagenda ohne Apotheken

Im Themenbereich Pflege wird die Beschäftigungssituation in allen Gesundheitsberufen in den Fokus gerückt. Löhne, Arbeitszeiten und Kompetenzen müssten neu geregelt werden, um dem Fachkräftemangel in den Gesundheitsberufen entgegenzuwirken.

Leider haben die Apotheken – abgesehen vom angestrebten Ausbau der Telepharmazie – keinen Platz bei den Sozialdemokraten gefunden. Am Dienstag soll das Programm vom Vorstand der Partei beschlossen werden.