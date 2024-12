Basispflege bei Kindern: Worauf kommt es an?

Das richtige Produkt finden

Nicht jedes Pflegeprodukt ist für jedes Kind geeignet. Es kann also etwas Geduld erfordern, bis das passende Produkt gefunden ist. Für die Basispflege stehen Salben, Cremes und Lotionen zur Verfügung, die sich durch ihren unterschied­lichen Fett- und Wassergehalt auszeichnen. Der Grundsatz lautet: „Fett auf trockene Haut, Feuchtes auf feuchte Haut [6].“ Salben haben den höchsten Fettanteil und sind ideal für die Pflege sehr trockener Haut. Für weniger trockene Haut eignen sich Öl-in-Wasser-Emulsionen, bei denen das Öl im Wasser verteilt ist. Cremes enthalten weniger Fett und sind daher gut geeignet zur Behandlung nässender Ekzeme. Lotionen haben den geringsten Fettgehalt, sind sehr flüssig und eignen sich sowohl für nässende Ekzeme als auch zum Ablösen von Hautschuppen. Auch an die Jahreszeit sollte die Galenik angepasst werden ‒ im Sommer eher hydrophile, im Winter eher fetthaltige Präparate (Tab. 1) [1].

Was sollte enthalten sein?

Die meisten Produkte für die Basispflege enthalten Feucht­haltefaktoren wie Harnstoff, Glycerin oder Propylenglykol, die die Hydratation des Stratum corneum fördern. Daneben werden viele Emollienzien mit Inhaltsstoffen wie Tannin, Ammoniumbituminosulfonat, Flavonoide oder ungesättigte Fettsäuren wie Omega-3- oder Omega-6-Verbindungen angereichert. Unter „Emollienzien Plus“ versteht man eine spezielle Kategorie an Topika, die Wirkstoffe wie das Flavonoid Licochalcon A (z. B. in Eucerin® AtopiControl), Saponine und Riboflavine aus proteinfreien Junghaferextrakten (z. B. in A-Derma), bakterielle Lysate aus Aquaphilus dolomiae(z. B. im Thermalwasser von Avène) oder Vitreoscilla filiformis (z. B. in Lipikar von La Roche-Posay) oder ein synthetisches Derivat von Menthol wie Menthoxypropanediol (z. B. in Eucerin® AtopiControl Anti-Juckreiz Spray) enthalten, aber nicht als topisches Arzneimittel klassifiziert sind und auch keine Zulassung benötigen. Kleinere, kontrollierte Studien haben bei einem Produkt mit Licochalcon A (in einer Lotion kombiniert mit Omega-6-Fettsäuren, Ceramid 3 und Glycerin) sowie bei einer Creme mit einem 5%-igen Lysat des nicht-pathogenen Bakteriums Vitreoscilla filiformis positive Effekte auf die Patienten­zufriedenheit, die Ekzemschwere und den Juckreiz gezeigt. Ebenso haben Aquaphilus dolomiae und Rhealba (Hafer) in offenen Beobachtungsstudien den Juckreiz gelindert [1].

Diese Inhaltsstoffe bei Babys besser meiden

Vorsicht ist bei Kindern unter zwei Jahren geboten: Hier sollten Präparate ohne eiweißhaltige Allergene und ohne Haptene wie Lanolin oder Wollwachsalkohol zum Einsatz kommen, da diese zu IgE-vermittelten Sensibilisierungen oder Kontaktallergien führen können. Auch auf Harnstoff und Propylenglykol sollte in dieser Altersgruppe verzichtet werden, da sie Hautreizungen verursachen können. Bei Kleinkindern können niedrige Harnstoffkonzentrationen verwendet werden, wobei Glycerin generell besser vertragen wird. Auch in den Emollienzien enthaltene Emulgatoren, Konservierungsmittel oder Duftstoffe können irritative und allergische Nebenwirkungen verursachen. Auch auf „natürliche“ Zubereitungen aus Erdnuss- oder Kokosnussöl sollten Eltern aufgrund des Sensibilisierungsrisikos besser verzichten. Zudem führt die Anwendung von reinen Ölprodukten zu einem erhöhten transepidermalen Wasserverlust und trocknet so die Haut zusätzlich aus. Wichtig ist zu beachten, dass die Hautverträglichkeit individuell sehr unterschiedlich sein kann. Neue Produkte sollten daher immer erst an einer kleinen Hautstelle getestet werden, bevor sie groß­flächig aufgetragen werden [1].