Apotheken und Gesundheitspolitik im Wahlprogramm der Union

Seit dem Wochenende kursiert der Entwurf des Wahlprogramms von CDU und CSU für die Bundestagswahl 2025. Auch der DAZ liegt der Entwurf vor. Was steckt mit Blick auf die Gesundheitspolitik drin?

Im Bereich Gesundheitspolitik wollen die CDU und CSU demnach auf einen „Mentalitätswandel“ hinwirken. Die unterschiedlichen Akteure des Gesundheitswesens sollen zukünftig „miteinander und nicht gegeneinander“ arbeiten, heißt es.

Die Union setzt sich zum Ziel, dass Versorgungsleistungen flächendeckend auch in ländlichen Räumen erhalten bleiben, gleichzeitig will sie die Konzentration spezialisierter Gesundheitsdienstleistungen weiter entwickeln. Haus- und Facharztpraxen sollen laut Programm-Entwurf entlastet werden, indem zusätzliche Kompetenzen an andere Gesundheitsberufe übertragen werden.