Was wurde aus dem Adhoc-Antrag gegen die Entmachtung des DAT?

Ab dem kommenden Jahr wird die Hauptversammlung der ABDA, auch oft als Deutscher Apothekertag bezeichnet, eine andere Rolle haben: Er wird dann laut Satzung kein Organ der ABDA mehr sein, sondern nur noch eine Institution. Überdies müssen die Beschlüsse nicht mehr verbindlich umgesetzt werden, sondern von den Gremien nur noch „sachgerecht berücksichtigt“ werden. Auch wenn Befürworter der Änderung anmerken, dass diese doch nur festschreibe, was in der Realität ohnehin passiere – eben keine verbindliche Umsetzung der Anträge – regte sich Widerstand gegen diese neue Rolle des DAT. In München wurde ein Adhoc-Antrag angenommen, der die Mitgliederversammlung aufforderte, die zugrundeliegende Satzungsänderung zurückzunehmen und sich zugleich Gedanken zu machen, wie man die Rolle des DAT künftig stärken könne.