Wahl der ABDA-Spitze: Neuer Versuch am 16. Januar

Wird bei einer Wahl zum geschäftsführenden ABDA-Vorstand das Quorum nicht erfüllt, muss die Wahl wiederholt werden, und zwar im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, die innerhalb von sechs Wochen stattzufinden hat. So ist es in der ABDA-Satzung § 7 Abs. 5 Satz 3 zu lesen. Da am gestrigen Mittwoch Gabriele Overwiening bei der Wahl zur Präsidentin keine Mehrheit erlangen konnte, greift nun dieser Paragraf.