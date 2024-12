US-Apothekenkette soll mit Finanzinvestor in Gesprächen sein

Die Aktie der US-Apothekenkette ist seit Jahren auf Talfahrt. Der Börsenwert von Walgreens hatte im Jahr 2015 noch bei über 100 Milliarden Dollar gelegen, ist seitdem aber zeitweise bis auf 7,5 Milliarden Dollar geschrumpft. Wachsender Druck auf das Filialgeschäft gilt als Hauptursache für den in diesem Jahr bislang aufgelaufenen Kursverlust von aktuell noch immer 60 Prozent.

Im Oktober kündigte Walgreens an, in den kommenden drei Jahren rund 1.200 Geschäfte schließen zu wollen, nachdem der Konzern zuvor davon gesprochen hatte, bis zu ein Viertel seiner 8600 US-Filialen dichtmachen zu wollen. Zuletzt hatte das Unternehmen wegen Belastungen im Zusammenhang mit Opioid-Klagen und Abschreibungen in China einen Milliardenverlust im vierten Quartal verzeichnet.