Rosuva- schlägt Atorvastatin

Die Autoren der Studie führen die geringere Mortalität unter Rosuvastatin auf dessen stärkeren kardiovaskulären Schutz zurück, der möglicherweise durch den pleiotropen Effekt des Statins bedingt ist. Dieser beschreibt die Fähigkeit eines Arzneimittels, auf verschiedene Zielstrukturen einzuwirken und dabei unterschiedliche Wirkungen zu erzielen. Es wurde gezeigt, dass

Rosuvastatin Entzündungsmarker und das C-reaktive Protein, das bei Entzündungen im Blut ansteigt, stärker reduziert als Atorvastatin [5, 6]. Die Unterschiede bei den Leberkomplikationen könnten durch die höhere Lipophilie von Atorvastatin erklärt werden. Im Gegensatz zu Rosuvastatin, das Carrier-vermittelt aufgenommen werden muss, kann Atorvastatin aufgrund seiner höheren Lipophilie passiv in Hepatozyten diffundieren, was zu einer verstärkten hepatischen Aufnahme und dadurch zu mehr Nebenwirkungen führen könnte [7].



