Nirsevimab wirkt – und senkt die Hospitalisierung nicht?

Nirsevimab (Beyfortus®) schützt Säuglinge vor schweren Erkrankungen durch RSV (respiratorisches Synzytialvirus). Der Antikörper erhielt in den Vereinigten Staaten im Juli 2023 die Zulassung und damit vor Beginn der letztjährigen RSV-Saison (auf der Nordhalbkugel typischerweise von Anfang Oktober bis Mai). Ein Wissenschaftler-Team der US-amerikanischen Seuchenbehörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention) hat diese erste RSV-Saison mit Nirsevimab ausgewertet. Wie gut schützt Nirsevimab Säuglinge vor RSV und mussten 2023/24 weniger Kinder RSV-bedingt im Krankenhaus behandelt werden als in den präpandemischen Jahren von 2017 bis 2020? Denn während der COVID-19-Pandemie hat sich des RSV-Zirkulationsmuster verändert.

Um Letzteres zu vergleichen, analysierten die Autoren der im Fachjournal „JAMA Pediatrics“ veröffentlichten Arbeit, wie viele Kinder unter fünf Jahren jeweils in den Zeiträumen vom 1. September bis 30. April in sieben akademischen Kinderkliniken in den Vereinigten Staaten aufgrund von Atemwegserkrankungen behandelt worden waren (hospitalisiert oder ambulant medizinisch versorgt). Insgesamt waren dies 28.689 Kinder, von diesen erkrankten 9.536 Kinder in 2023/24 und 19.153 Kinder in den drei Saisons von 2017 bis 2020. Über alle Saisons waren 12.684 Kinder hospitalisiert, rund ein Drittel der Krankenhauskinder (n=4507) war RSV-positiv (36%).