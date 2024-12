Katerstimmung am Tag nach dem Wahl-Debakel

Dem Vernehmen nach machte sich nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses unter den Anwesenden im Apothekerhaus Entsetzen breit. Einen zweiten Wahlgang am selben Tag sieht die ABDA-Satzung nicht vor. Und wie es heißt, wäre Overwiening auch nicht nochmals angetreten. Sie habe erklärt, das Ergebnis zu akzeptieren und ihren Platz zu räumen. Ähnlich äußerte sie sich im Nachgang auch vor Journalisten. Inzwischen ist klar: Am 16. Januar 2025 wird die Mitgliederversammlung wieder zusammenkommen und eine neue Spitze wählen – wer das sein wird, steht in den Sternen.

Der Berufsstand schwebt nun also pünktlich zum Bundestagswahlkampf im politischen Vakuum. Denn auch wenn Overwiening ihr Amt geschäftsführend weiter ausfüllen wird: Für Gespräche mit der Politik fehlt ihr das Mandat. In diesen Zeiten setzen die Interessenvertretungen alles daran, ihre Inhalte in den Wahlprogrammen der Parteien zu platzieren. Dass die Apothekerschaft ausgerechnet jetzt derart mit sich selbst beschäftigt ist, kommt da mehr als ungelegen.

Unter denjenigen, die für Overwiening gestimmt haben, macht sich derweil Kopfschütteln breit. Von menschlicher Enttäuschung ist die Rede, einem Bärendienst für den Berufsstand und Unverständnis dafür, in einer politisch hochsensiblen Situation Intrigen zu spinnen und Spielchen zu spielen. Einige Gegnerinnen und Gegner räumen gegenüber der DAZ ein, nicht damit gerechnet zu haben, dass die Präsidentin tatsächlich scheitern könnte. Eine mögliche Erklärung wäre, dass es mehrere voneinander unabhängige Kreise gegeben haben könnte, die Overwiening einen Dämpfer verpassen wollten. In der Summe waren es dann zu viele Mitgliedsorganisationen, die der Präsidentin die Zustimmung versagten.

Wie geht es nun weiter? Gemäß der ABDA-Satzung muss die Mitgliederversammlung innerhalb von sechs Wochen erneut wählen. Diese Frist könnte sie mit dem 16. Januar 2025 einhalten. Bis zwei Wochen vor diesem Termin müssen die Wahlvorschläge beim Hauptgeschäftsführer eingegangen sein, der Wahlaufsatz ist spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung durch Rundschreiben den Mitgliedsorganisationen bekanntzumachen.

Sofern Mathias Arnold, Vorsitzender des LAV Sachsen-Anhalt, Vizepräsident bleibt, muss aus den Reihen der Kammern eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für Overwiening gefunden werden. Denn in der Satzung heißt es: „Ist der Präsident den Apothekerkammern zuzuordnen, muss der Vizepräsident aus dem Bereich der Apothekervereine/-verbände stammen und umgekehrt.“

Zwar ließe die Satzung es zu, die ABDA-Spitze aus den Vorständen der Mitgliedsorganisationen zu rekrutieren. Es ist jedoch davon auszugehen, dass nun eher jemand auserkoren wird, der in seiner Heimat bereits Führungserfahrung gesammelt hat. Das engt den Kreis der möglichen Kandidatinnen und Kandidaten auf 16 Personen ein, von denen allerdings viele nicht zur Verfügung stehen dürften. Einige Präsidentinnen und Präsidenten werden auf absehbare Zeit ihr berufspolitisches Engagement beenden, andere haben bisher wenig Interesse an einem höheren Amt gezeigt. Zudem ist die Aufgabe, die es zu übernehmen gilt, wahrlich keine leichte. Es bleibt abzuwarten, wer den Schneid und das Format hat, sich ihr zu stellen.