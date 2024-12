Grünes Licht für Modellregionen

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat am Dienstag den Erlass der Konsumcannabis-Wissenschafts-Zuständigkeitsverordnung bekannt gegeben. Damit wird der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) die Zuständigkeit für die Prüfung von Anträgen zu sogenannten Cannabis-Modellregionen übertragen.

Neben der Antragsprüfung soll die BLE zukünftig auch für die Überwachung der wissenschaftlich betreuten Forschungsprojekte zuständig sein: „Forschung an und mit Konsumcannabis ist daher ab jetzt wieder möglich, aber erlaubnispflichtig. Die Antragstellerinnen und Antragsteller müssen die im Konsumcannabisgesetz vorgegebenen Kriterien erfüllen, die vorgeschriebene Sachkenntnis nachweisen und das Forschungsinteresse belegen“, schreibt das BMEL in einer Pressemitteilung.

Nachdem bereits mehrere deutsche Städte Absichtserklärungen abgegeben hatten, Cannabis-Modellregion zu werden, können nun die Anträge eingereicht werden. Frankfurt am Main und Hannover wollen Cannabis zu Konsumzwecken in Fachgeschäften abgeben. In Wiesbaden ist ein Verkauf in Apotheken geplant. Laut dem Branchenverband Cannabiswirtschaft e.V. haben deutschlandweit 37 Kommunen bisher ihr Interesse bekundet, Modellregion zu werden.