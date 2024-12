Antihypertensiva: Deprescribing kann kognitive Benefits bringen

Aufgrund von spezifischen Funktionstests, die in den einbezogenen Pflegeheimen mindestens einmal pro Quartal durchgeführt wurden, konnte man in der Rückschau präzise analysieren, wie sich die Kognition im Laufe der Zeit veränderte. Die Einstufungen erfolgten in vier Kategorien: kognitiv intakt, leicht, mäßig oder schwer kognitiv beeinträchtigt. Insgesamt nahmen die kognitiven Leistungen sowohl in der Deprescribing- als auch in der Kontroll-Gruppe mit der Zeit ab, bei Bewohnern mit reduziertem Antihypertensiva-Gebrauch geschah dies aber in allen vier Funktionskategorien mit einer langsameren Rate. Konkret sank bei denjenigen, die ein Deprescribing erfahren hatten, die Wahrscheinlichkeit, sich in der kognitiven Funktionskategorie zu verschlechtern um 12%, verglichen mit der Kontrollgruppe (Odds Ratio [OR] = 0,88; 95%-Konfidenzintervall [KI] = 0,78 bis 0,99; P = 0,04) [1]. Bezog man diese Analyse nur auf Personen mit Demenz, lag der Wert sogar noch höher, bei 16% (OR = 0,84; 95%-KI = 0,72 bis 0,98) [1]. Generell waren die Unterschiede zwischen beiden Gruppen am Ende der Beobachtungszeit aber gering: Während sich 10,8% der Personen der Deprescribing-Gruppe in ihrer kognitiven Funktionskategorie verschlechterten, waren dies 12,1% in der Kontroll-Gruppe.