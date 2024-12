Tirzepatid auch nach drei Jahren effektiv

Wie in den zuvor veröffentlichten Studienergebnissen klagten die Probanden am häufigsten über gastrointestinale Beschwerden (bis zu 5,7% unter Therapie je nach Dosierung vs. 1,9% unter Placebo), sie waren meist mild bis moderat und traten vorwiegend während der Dosiseskalationsphase auf. Neue Sicherheitssignale konnten nicht festgestellt werden [4]. Im Vergleich zu Placebo konnte gezeigt werden, dass die Anwendung von Tirze­patid bei Personen mit Übergewicht und Prädiabetes zu einer anhaltenden Gewichtsreduktion führt und das Risiko zur Entwicklung eines Typ-2-­Diabetes verringern kann.

Literatur

