Kein Antibiotikum ohne Nebenwirkung

Quasi alle Antibiotika haben negative Auswirkungen auf den Magen-Darm-Trakt, da sie auch das Darmmikrobiom angreifen. Diarrhö, Übelkeit und Erbrechen können die Folge sein. Natürlich tritt nicht jede unerwünschte Arzneimittelwirkung (UAW) bei jedem Patienten auf. In der Beratung sollte daher stets auch die Häufigkeit beachtet werden, mit der eine Nebenwirkung beschrieben wird. Der Patient verbindet mit den in den Produktinformationen verwendeten Begriffen in der Regel keine konkreten Zahlen und kann daher durch „seitenlange“ Listen unerwünschter Wirkungen auch unnötig abgeschreckt werden. Durchfall, Übelkeit und Erbrechen treten unter Antibiotika-Therapie sehr häufig, also bei über 10% der Anwender, oder häufig, also bei 1% bis 10% der Anwender, auf. Als gelegentlich wird eine UAW bezeichnet, wenn 0,1% bis 1% der therapierten Patienten betroffen sind, als selten eine Häufigkeit von 0,01% bis 0,1%, und sehr seltene Nebenwirkungen treten bei weniger als 0,01% der Anwender, also einem von 10.000 auf.