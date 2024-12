Dosierung von Levetiracetam-Lösung kann problematisch sein

Ist es also ein Glücksfall in der Pädiatrie, wenn ein Präparat nicht nur in einer für Kinder akzeptablen Formulierung (z. B. Saft oder Lösung) vorhanden ist, sondern aufgrund der Verfügbarkeit diverser Dosierhilfen zugleich passgenau für verschiedene Altersstufen dosiert werden kann? Am Beispiel von Levetiracetam wird deutlich, dass ein solches „Idealszenario“ durchaus mit Risiken behaftet sein kann.