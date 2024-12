ePA: Verbraucherschützer kritisieren unzureichende Kassenkampagnen

Am 15. Januar soll die elektronische Patientenakte (ePA) für alle in den Modellregionen starten, einen Monat später in ganz Deutschland. Erste Zweifel, ob dieser Zeitplan so Bestand haben wird, sind bereits geäußert worden. Nun haben die Verbraucherzentralen Kritik an der Info-Kampagne der Kassen angemeldet – und die Ärzte fühlen sich auch nicht gut aufgeklärt.

Konkret kritisieren die Verbraucherzentralen teils unzureichende Informationen in Krankenkassen-Anschreiben. Die ePA biete eine große Chance für eine bessere Versorgung, sagte der Gesundheitsexperte des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Thomas Moormann, laut einer Pressemitteilung vom Donnerstag. Deshalb müssten die Kassen umfassend und neutral aufklären. „Das ist bislang nicht immer der Fall. Vertrauen ist aber wichtig für den Erfolg der elektronischen Patientenakte.“

Infos nur über ePA-Vorteile

Die Verbraucherschützer monierten nach einer Analyse von Versicherten-Anschreiben von 14 Kassen, dass insbesondere über die Vorteile der ePA informiert werde. Zum Widerspruchsrecht gebe es unterschiedliche Angaben zu Einreichungswegen und Zeiträumen. In den kurz gehaltenen Schreiben werde für weitere Informationen teils auf Internetseiten der Kassen verwiesen. Versicherte ohne internetfähige Geräte seien davon ausgeschlossen.