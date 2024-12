Das „Beste Apothekenteam“ arbeitet in der Rossi Apotheke in Rastatt

Die Apotheke vor Ort feiern! Das war die Idee der Apothekengala des Deutschen Apotheker Verlags, die am vergangenen Samstag in Stuttgart erstmalig stattfand. Im Rahmen des rauschenden Fests wurden auch zahlreiche Preise vergeben. Der für das „Beste Apothekenteam“ ging an die Rossi Apotheke in Rastatt.