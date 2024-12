See Apotheke in Herrsching am Ammersee als „Beste Apotheke“ ausgezeichnet

Eine der Preisträgerinnen ist die See Apotheke in Herrsching am Ammersee, die als „Beste Apotheke“ ausgezeichnet wurde. Die Laudatio hielt Richard Engelhard, der CEO von Engelhard Arzneimittel. Die Jury betonte in ihrer Begründung das außergewöhnliche Engagement für die Mitarbeiter*innen, das sich in einem umfangreichen Weiterbildungsangebot und Benefits wie Teamevents und Firmenwagen zeigt.