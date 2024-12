Hubmann und Rüdinger an der DAV-Spitze bestätigt

Nach der Bundesapothekerkammer war heute der Deutsche Apothekerverband (DAV) an der Reihe: Die Mitgliederversammlung wählte den Vorstand neu. Fünf Personen traten an, fünf Posten waren zu verteilen. Spannend blieb also nur, ob sich an der Spitze etwas ändern würde. Zuletzt wurde durchaus gemunkelt, ob das eigentlich erneut als gesetzt geltende Führungsduo Hans-Peter Hubmann und Anke Rüdinger doch noch wackeln könnte. Doch so weit kam es nicht.

Die DAV-Mitgliederversammlung bestätigte den 60-jährigen Hubmann als Vorsitzenden, laut ABDA-Pressemittelilung, „mit großer Mehrheit“. Der Apotheker aus Kulmbach hat das Amt 2023 übernommen, nachdem sich sein Vorgänger Thomas Dittrich in der laufenden Amtsperiode aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen hatte. Hubmann ist seit 2008 Vorsitzender des Bayerischen Apothekerverbandes (BAV) und seit 2013 Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands des DAV.