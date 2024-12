Friedenspflicht bei E-Rezepten soll dauerhaft entfristet werden

Die Wahrnehmung von Kassen und Apothekerschaft, ob etwas schiefläuft, gehen gelegentlich auseinander. Bestes Beispiel sind die Lieferengpässe, deren Existenz teilweise aus dem Kassenlager hartnäckig geleugnet wird. Beim E-Rezept haben aber selbst die Kostenträger eingesehen, dass es Probleme gibt. Und so hatten sich DAV und GKV-Spitzenverband im Sommer auf eine Friedenspflicht für E-Rezepte geeinigt, wonach Apotheken in bestimmten Fallkonstellationen vor Retaxationen geschützt sind. Diese wurde in einer Zusatzvereinbarung zum Rahmenvertrag festgehalten und sollte für das ganze Jahr 2024 gelten – rückwirkend. In der Zusatzvereinbarung hieß es, dass Fehler bei der Ausstellung passierten und Nachbesserungsbedarf bestehe, bis sichergestellt sei, dass nur formal fehlerfreie und vollständige E-Rezepte die Apotheken erreichen.