Abschlussbericht des US-Repräsentantenhauses stärkt Labor-These

Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses haben einen Untersuchungsbericht zur Corona-Pandemie vorgelegt. Darüber informierte das Committee on Oversight and Accountability des Repräsentantenhauses am Montag auf seiner Internetseite. Der mehr als 500 Seiten lange Bericht ist öffentlich zugänglich. Er soll als Grundlage für Maßnahmen gegen zukünftige Pandemien dienen, heißt es. Das Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic hatte über zwei Jahre mehr als 100 Untersuchungsbriefe verschickt, mehr als 30 Befragungen mit Verantwortlichen geführt, 25 Anhörungen durchgeführt und mehr als eine Million Seiten an Dokumenten geprüft, heißt es.