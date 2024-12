Apotheken vor Ort sollen Digitalangebote ausbauen

Das E-Rezept gehört seit bald einem Jahr zum Alltag. Seit es CardLink gibt, sind vor allem die Versandapotheken in den Niederlanden äußerst werbeaktiv und wollen den Rx-Markt erobern.

Der Branchenverband Pharma Deutschland, der sich immer wieder für die Apotheke vor Ort starkmacht, ist überzeugt: Wenn diese auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben möchten, sollten sie ihren Patienten und Kunden dort begegnen, wo diese sich bewegen, also auch auf dem Smartphone im Internet. Was die digitale Erreichbarkeit betrifft, hätten die Apothekenkunden eine klare Erwartungshaltung. Eine überzeugende Internetpräsenz und digitale Dienstleistungen wie Vorbestellungen per App sind aus Sicht des Verbands ein Muss – allein die lokale Präsenz reicht nicht mehr.