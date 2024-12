Robert-Koch-Institut warnt vor Polio-Erregern

Bei Untersuchungen von Abwasserproben wurden in München, Köln, Bonn und Hamburg Polio-Erreger nachgewiesen, berichtet das Robert Koch-Institut (RKI). Bei den gefundenen Erregern handele es sich nicht um den Wildtyp, sondern um Viren aus Schluckimpfungen. „Der Nachweis an verschiedenen Orten weist auf eine Zirkulation dieser Viren hin“, betont das RKI gegenüber der Deutschen Presseagentur. Auch in Spanien und Polen wurden in letzter Zeit Polio-Viren in Abwässern nachgewiesen.