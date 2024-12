Dreifach hält besser

Am Ende der zwölfwöchigen Studie war der mittlere systolische Blutdruck der Proband:innen mit Dreierkombination signifikant niedriger als mit jeder der drei Zweierkombinationen: -2,5 mmHg im Vergleich zu Telmisartan/Indapamid, -5,4 mmHg im Vergleich zu Telmisartan/Amlodipin und -4,4 mmHg im Vergleich zu Amlodipin/Indapamid (p<0,0001). Auch in Hinblick auf die Blutdruckkontrolle (zuhause) schnitt die Dreierkombination besser ab: Während 56% der GMRx2-Gruppe einen Blutdruck von unter 130/80 mmHg erreichten, kamen in den dualen Gruppen nur 44%, 20% und 18% unter diesen Wert.

2% der GMRx2-Proband:innen und je 1% der Probanden mit dualer Kombination brachen die Studienbehandlung aufgrund unerwünschter Ereignisse ab.

Den Studienautor:innen zufolge könnte die Dreierkombinationstablette dazu beitragen, dass mehr Menschen mit Hypertonie eine nachhaltige Blutdruckkontrolle erreichen [1]. Im August 2024 reichte George Medicines einen Zulassungsantrag für GMRx2 bei der FDA ein, der zurzeit geprüft wird [3].

