Herstellung von Schäumen in der Apotheke

Die Herstellung eines Schaums mit diesen Grundlagen ist simpel: Der Wirkstoff wird in einem Becherglas vorgelegt und gelöst. Bei guter Löslichkeit kann er direkt in einen Teil der Schaumgrundlage eingearbeitet werden, alternativ wird er zuvor in Wasser oder Ethanol gelöst und dann die Schaumgrundlage zugearbeitet. Als Inprozesskontrolle sollte die Partikelfreiheit der Lösung dokumentiert werden. Die Trübung, die fetthaltige Grundlagen haben, darf dabei nicht mit Partikeln verwechselt werden. Dann wird die Lösung mit Schaumgrundlage auf das Endvolumen aufgefüllt – der Hersteller sieht hier noch einen vorgeschalteten Filtrierungsschritt vor. Die einzelnen Herstellungsschritte können Sie hier am Beispiel eines Coffein-Schaums in einem Rezepturvideo des Deutschen Apotheker Verlags anschauen.